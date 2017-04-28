В «Открытую Россию» вновь пришли сотрудники центра «Э»

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что в московский офис «Открытой России» пришли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (центр «Э»). К моменту, когда Бадамшин вернулся в офис, сотрудников центра «Э» там уже не было. «Я вот приехал, а меня эшники не дождались. Вот почему нельзя по-деловому нормально выстроить деловое общение?», – написал он в Twiter.

Вчера в офисе организации в центре Москвы прошли обыски, сотрудники центра «Э» и ОМОНа изымали документы о финансовой деятельности организации и электронные информационные носители, сообщал ТАСС.

26 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания).