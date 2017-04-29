На акции «Открытой России» в Москве не задержали ни одного человека

В Москве на акции «Надоел» не было задержано ни одного человека

Во многих городах России сегодня прошла акция «Надоел», организатором которой является движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Люди несли обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой отказаться от участия в предстоящих президентских выборах и не идти на четвертый срок. В Москве и Санкт-Петербурге шествия были не согласованы с властями. В столице акция прошла мирно, а в Санкт-Петербурге ОМОН не дал участникам шествия двинуться с места.

В Москве на акции «Надоел» не было задержано ни одного человека, сообщила председатель столичного отделения «Открытой России» Мария Баронова. В ней, по оценкам «Ведомостей», приняли участие от 300 до 500 человек, журналистов, освещавших акцию, было примерно столько же, сколько участников. На мероприятии присутствовали корреспонденты федеральных каналов.

Организаторы говорят о 1000 участников. «В Москве нет задержаний, поскольку, видимо, не хотели усугублять ситуацию. Кроме того это же не митинг, люди принесли обращения в администрацию президента. Важно было научить их не просто выходить на митинги, но и делать официальные обращения», — сказала Баронова. По словам председателя «Открытой России» Александра Соловьева, движение, несмотря на обыски, которые прошли в организации на этой неделе, продолжает работу. Во время обысков, по его словам, были изъяты листовки к акции «Надоел» и бланки обращений к президенту.

В 14.00 мск колонна двинулась от места сбора — Славянской площади — к приемной президента, которая находится по адресу ул. Ильинка, д. 23/16. Полиция сопровождала участников акции, но не препятствовала. Собравшихся призывали не мешать движению и не выходить на проезжую часть, а также приглашали всех желающих отнести свое обращение в приемную президента. «Что-то случилось в Москве. Полиция вежливо приглашает желающих подать обращение, проходить к зданию приемной президента. Разум возобладал?» — написал Михаил Ходорковский в Twitter.

Около 15.00 мск колонна дошла до здания администрации президента. С утра сообщалось, что приемная президента закрыта и огорожена забором, но позже ее открыли. Люди выстроились в очередь, чтобы подать свои обращения.

В Санкт-Петербурге акция завершилась массовыми задержаниями. По разным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали от 40 до 100 человек, в том числе активиста «Открытой России» Андрея Пивоварова. Машины полиции и автобусы с бойцами ОМОНа подъехали к месту сбора участников шествия за несколько часов до его начала. Когда участники попытались собраться в колонну, чтобы двинуться к зданию полпредства, их окружил ОМОН. В результате акция не состоялась.

Евгений Егоров / Ведомости У станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге, откуда должна была начаться прогулка к полпредству, за несколько часов до ее начала собрались машины полиции и автобусы с бойцами ОМОНа 1/21 Евгений Егоров / Ведомости Цель акции «Надоел» — показать Владимиру Путину, что многие россияне против его участия в предстоящих выборах президента. Участники акции передают президенту обращения, в которых просят его не идти на четвертый срок 2/21 Евгений Егоров / Ведомости Участники акции — они были без опознавательных знаков — попытались собраться в колонну, но их окружили сотрудники правоохранительных органов 3/21 Евгений Егоров / Ведомости По уточненным данным «Открытой России» на 14.39 мск, в Петербурге задержано 50 человек, акция не состоялась 4/21 Евгений Егоров / Ведомости 5/21 Евгений Егоров / Ведомости 6/21 Евгений Егоров / Ведомости 7/21 Евгений Егоров / Ведомости 8/21 Евгений Егоров / Ведомости 9/21 Евгений Егоров / Ведомости 10/21 Евгений Егоров / Ведомости 11/21 Евгений Егоров / Ведомости 12/21 Евгений Егоров / Ведомости 13/21 Евгений Егоров / Ведомости 14/21 Евгений Егоров / Ведомости 15/21 Евгений Егоров / Ведомости 16/21 Евгений Егоров / Ведомости 17/21 Евгений Егоров / Ведомости 18/21 Евгений Егоров / Ведомости 19/21 Евгений Егоров / Ведомости 20/21 Евгений Егоров / Ведомости 21/21

О проведении акции «Надоел» было заявлено в 32 городах, в 11 из них акции были согласованы. Митинги прошли в Казани, Новокузнецке, Горно-Алтайске, Новосибирске, Томске, Барнауле, Екатеринбурге, Кемерове, Петропавловске-Камчатском, Челябинске, Ростове-на-Дону и других городах. В некоторых городах прошли малочисленные митинги, в других — одиночные пикеты.

В Кемерове, по разным данным, было задержано от 16 до 20 человек, в том числе организатор акции Дмитрий Чуликов. Организаторы также задержаны в Тюмени и Ижевске. В Туле задержали всех участников акции — около 30 человек, один задержан в Липецке. В Казани задержали активистку «Открытой России» Дарью Кулакову. В движении сообщили, что к ней не пускают адвоката. При этом в Казани для участников акции поставили урну, в которую они могли бросить свои обращения. В Краснодаре власти перекрыли парк, в котором должен был состояться митинг, там проводили обработку против клещей.

Акцию «Надоел» объявили через несколько дней после 26 марта, когда Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции против коррупции. Тогда в ходе несанкционированной акции в Москве на улице Тверская были задержаны более 1000 человек.

На этой неделе Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность трех организаций — организации «Открытая Россия», одноименного общественного сетевого движения (обе зарегистрированы в Великобритании) и Института современной России (США).

Деятельность этих организаций направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, сообщила Генпрокуратура, они ведут программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными. В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет исключительно об иностранных организациях. Представители «Открытой России» говорили, что у российского движения нет счетов, поэтому они не получают денег от иностранных организаций.

Минюст включил три эти организации в перечень нежелательных. На следующий день после сообщения Генпрокуратуры в офисе «Открытой России» был проведен «осмотр места происшествия» по поступившему анонимному сигналу, якобы искали экстремистскую литературу. В итоге из офиса организации была изъята техника и листовки.