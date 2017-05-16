Турецкие СМИ узнали об усилении охраны российских кораблей в Босфоре

Российские военные корабли теперь проходят через Босфор в сопровождении судов береговой охраны Турции и вертолетов полиции, пишет издание Haberler. По ее информации, турецкая разведка узнала о планах «Исламского государства» (запрещено в России) нападать на российские корабли, когда те проходят по проливу, в том числе речь шла об обстреле их из длинноствольного оружия и ПЗРК. В связи с этим вдоль Босфора усилены меры безопасности.

Полиция Стамбула выявила 146 точек на берегах Босфора, из которых, по ее оценке, наиболее вероятны атаки на проходящие корабли, и поставила полицию для их охраны.