Путин прокомментировал военные контакты с сирийскими курдами

Москва поддерживает рабочие контакты с борющимися с террористами в Сирии курдскими подразделениями, но оружие им не поставляет, заявил президент Владимир Путин. Как передает ТАСС, так он прокомментировал на пресс-конференции сообщения о контактах российских военных специалистов с сирийскими курдами.

«Поскольку курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии и курдские боевые формирования принимают участие в боевых операциях против так называемого "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) и являются одними из наиболее боеспособных подразделений, то мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты - хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих, - сказал он. - Никакого секрета здесь нет, мы, в отличие от других стран, не объявляем о поставках оружия курдским формированиям, да они и не нуждаются особенно в наших поставках, у них есть другие источники получения этого оружия, мы не считаем, что нужно как-то активизировать эту работу».

По словам Путина, он обсуждал это с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который высказывал свою озабоченность в связи с этим. Российский лидер не думает, что в этих контактах есть повод для озабоченности Анкары, «мы находимся в контакте, наша позиция открыта и, надеюсь, будет понята и нашими турецкими партнерами». По его словам, Эрдоган также озабочен в связи с американскими поставками оружия курдам в Сирии. «Мы этого не делаем», - еще раз подчеркнул Путин.