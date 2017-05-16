Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Волгограде увеличилось до 12 человек

С 8 до 12 человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда, сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах региона во вторник.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. По последним данным источников агентства, три человека погибли, несколько госпитализированы.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о выполнении работ с нарушением безопасности. «По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении пресс-службы.