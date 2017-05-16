По факту взрыва в жилом доме в Волгограде возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. В результате трагедии погибли три человека.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Во вторник около 13.00 мск в четырехэтажном многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газ, обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте ЧП обнаружены тела троих погибших, их личности устанавливаются. Помимо этого пострадали восемь человек. «Разбор завалов продолжается, уточняются данные о других жертвах обрушения», - отметили в СК.