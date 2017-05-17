«Парнас» подал заявку на марш против реновации

Оргкомитет партии «Парнас» подал заявку на проведение 28 мая марша против реновации жилья в Москве и «сноса домов без согласия жильцов». Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Заявители планируют пройти маршем от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, заявка подана на 10 000 человек, рассказал РБК заместитель председателя партии «Парнас» Константин Мерзликин.

По его словам, в организации митинга принимают участие политик Геннадий Гудков, Сергей Давидис из «Партии 5 декабря», муниципальный депутат Сергей Соколов.

14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Полиция насчитала 8000 участников. По оценке организаторов, митинг собрал не менее 60 000.