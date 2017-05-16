Законопроект о реновации во втором чтении рассмотрят 5 июля

Второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы перенесено на 5 июля.

Парламентские слушания в Госдуме пройдут 20 июня – такое решение принял во вторник совет Думы. Консультации по законопроекту о сносе московских хрущевок идут во всех профильных комитетах, а сбор поправок в профильном комитете по транспорту заканчивается 19 мая. Пока свои поправки предоставили только оппозиционные партии, депутаты от Москвы продолжают готовить свои.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в первом чтении в середине апреля. 3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта во втором чтении.

14 мая в Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие более 20 000 человек. Полиция насчитала 8000 участников. По оценке организаторов, митинг собрал не менее 60 000.