Володин предложил отложить второе чтение законопроекта о реновации до июля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении.

«По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно», - сообщило в среду думское управление по связам с общественностью и взаимодействию со СМИ, передает «Интерфакс».

Московские власти планируют провести опрос жителей пятиэтажек, вошедших в предварительный список, в период с 15 мая по 15 июня этого года. При этом выразить свое мнение можно будет в электронной системе «Активный гражданин», а также в многофункциональных центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, жители могут решить судьбу своего дома на общем собрании собственников. Соответствующее пояснение появилось на сайте мэрии Москвы вместе со списком домов, которые могут войти в программу реновации.

В перечень пятиэтажек для голосования жителей для последующего формирования проекта программы реновации включено 4566 домов, расположенных в 85 районах «старой Москвы» и шести поселениях на новых территориях.

В связи с этим Володин предложил депутатам Госдумы от Москвы в указанный период провести встречи с жителями домов, чтобы лучше понять, что волнует людей, какие опасения у них есть. По итогам голосования москвичей Володин предложил провести парламентские слушания по теме реновации жилого фонда в Москве. «Оптимально — в конце июня, когда окончательные результаты голосования будут уже известны», — уточнил спикер Госдумы.

В свою очередь, источник в аппарате Госдумы сообщил, что данный вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Государственной думы, 16 мая, передает «РИА Новости».

Володин отметил, что пока не будут выработаны нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, законопроект принят не будет.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в первом чтении в середине апреля.