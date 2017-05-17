Прокуратура Москвы нашла недостатки в столичном законопроекте о реновации

Текст внесенного в Мосгордуму законопроекта о гарантиях прав москвичей при реновации жилья нуждается в доработке, считает городская прокуратура. Как пишет «Коммерсантъ», заключение надзорного ведомства направил в Мосгордуму зампрокурора Москвы Константин Кремнев.

Федеральный закон о реновации еще не принят, если городской закон, призванный его дополнить, будет принят раньше, после принятия федерального ему может потребоваться значительная корректировка, считают в прокуратуре. Также в заключении говорится, что в законопроект не урегулированы правовые последствия голосования собрания собственников дома за его исключение из программы реновации. Эту статью прокуратура рекомендует доработать в связке с Жилищным кодексом (ЖК). Также в заключении отмечается неоднозначность формулировок. В законе упоминается как «общее собрание собственников», так и некое «общее собрание», указывает прокуратура, также ее сомнения вызывают выражения «улучшенная отделка», «эстетическая функция», «современные панельные конструкции», «высокая энергоэффективность», «современные стандарты приспособления», «вариативность планировки», «минимизированный перепад».

Федеральный законопроект о реновации прошел первое чтение в Госдуме 20 апреля. Президент Владимир Путин пригрозил наложить вето на законопроект, если он не будет гарантировать права москвичей. Затем спикер Думы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение документа во втором чтении – до начала июня. 13 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о дополнительных гарантиях владельцам квартир и нежилых помещений при сносе старого жилья. Из документа следует, что сносить дома будут только по решению собственников и нанимателей квартир. По московскому законопроекту в программу могут быть включены только те дома первого периода индустриального домостроения (пятиэтажки) и аналогичные им по конструктивным характеристикам, в которых «за» выскажется большинство собственников и ответственных квартиросъемщиков (для неприватизированных квартир). Решение принимается 2/3 голосов. Правда, Собянин уже подписал постановление правительства Москвы, согласно которому не принявшие участия в голосовании будут по умолчанию считаться одобрившими снос.