В Госдуме дополнительно поработают над сносом

Во вторник совет Госдумы принял решение перенести второе чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы на 5 июля. Окончание срока сбора поправок будет также перенесено с 19 мая на 21 июня, а большие парламентские слушания проведут 20 июня – совет Думы утвердит решение об этом в четверг, сообщил «Ведомостям» председатель палаты Вячеслав Володин. Многие комитеты-соисполнители, обещавшие подготовить свои поправки, не успевают их написать. Так, комитет по госстроительству Павла Крашенинникова, в заключении которого к первому чтению содержится много вопросов, не успевает оформить их к 19 мая. Консультации и с мэрией, и во всех профильных комитетах идут постоянно, сообщил Крашенинников «Ведомостям».

Поправки должны прийти до парламентских чтений, часть будет от депутатов, а часть – от правительства, которое должно согласовать их с мэрией, знает собеседник, близкий к руководству Госдумы. На парламентские чтения пригласят правительство, мэрию, депутатов и гражданское общество, добавляет он. По словам собеседника, воскресный митинг никак не повлиял на решения власти – все серьезные изменения (несколько способов голосования, защита прав граждан) были внесены и объявлены до него. «Люди вышли, потому что их напугали», – считает он. Администрация президента следила за ситуацией, когда стало понятно, что это становится проблемой, обсуждала это с мэрией, добавляет собеседник, близкий к администрации. Программа рассчитана не на один год, закон скорректируют, поэтому на президентских выборах ситуация никак не отразится, уверен он.

Реновация подождет Несмотря на обещания представителей оппозиционных думских партий внести свои поправки в ближайшее время, пока в профильный комитет внесены поправки только от председателя комитета по ЖКХ, эсера Галины Хованской. Внесены также поправки от единоросса Алексея Веллера и сенатора Вадима Николаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал поправки, предложенные Общественной палатой столицы. «Мы работаем с аппаратом правительства, соответствующими министерствами и ведомствами. И я попрошу, чтобы они в максимально короткие сроки выработали официальные поправки», – сказал Собянин. Они предлагают предоставить жителям возможность по собственному выбору получить либо равнозначную, либо равноценную квартиру взамен старой, либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости. При этом на любой стадии до начала работ собственники смогут провести общее собрание и принять решение об исключении дома из программы. Еще одна важная поправка – закрепить дополнительные гарантии прав жителей на судебную защиту. Кроме того, правительство Москвы предложит Мосгордуме принять городской закон об обеспечении жилищных прав граждан, участвующих в программе реновации. Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был принят в первом чтении в середине апреля. 3 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить на начало июля рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Митинг никак не повлиял на власти, потому что все важные решения уже огласили ранее, показатель доверия к московским властям он не изменит, считает руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Всех пришедших на митинг можно разбить на три части: те, кто ходит на все протесты; те, кого коснется реновация; и еще треть – это те, кого проблема реновации напрямую не касается, но для них эта тема стала поводом выйти. Надо разбираться, что это за люди и что было для них мотивом. Эти люди поверили в искренность организаторов и отсутствие флагов и партийности, которое стало для них дополнительным стимулом, считает Костин.