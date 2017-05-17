Свобода сомнительных собраний

Ох, не позавидуешь сейчас уважаемым руководителям города-героя Москвы. Раньше, при прежних кремлевских кураторах, все было ясно: хочешь митинговать за власть – милости просим хоть на Манежку, хоть на Тверскую, хочешь против – будем держать и не пущать или загонять куда-нибудь в Марьино. А сейчас?

Вот 26 марта мэрия сделала все, как всегда. Значит, коррупция вам не нравится и лично премьер? Согласны с клеветническим фильмом Навального? Тогда пройдите, пожалуйста, в ж..., впрочем, мы вам даже место указывать не будем. Ах, вы все равно пришли на Тверскую? Так получите по полной программе и распишитесь в протоколах задержания.

Ну и чем это закончилось? Некие еще более уважаемые руководители вдруг заговорили о том, что с недовольными надо, оказывается, вести диалог и выяснять, чем именно они недовольны. Потому что, видите ли, протест нам перед президентскими выборами совсем не нужен, а вот диалог – в самый раз.

Ну хорошо, 29 апреля мэрия попробовала по-другому. Официально разрешить активистам «Открытой России» средь бела дня злодейски заносить в кремлевскую приемную письма «Путин, уходи» было, конечно, выше ее сил, поэтому их привычно послали по известному адресу, хотя приемная президента там отсутствует. Но и разгонять тех, кто все же пришел на Ильинку, тоже не стали – ну мало ли, они ведь тоже недовольные, вдруг уважаемые люди опять ругаться станут.

А результат? Эти недовольные совсем распустились и замахнулись на святое – программу реновации, призванную вознести мэра Сергея Собянина на недосягаемую для прежних градоначальников высоту. И мало того что пришлось этот митинг разрешать, так еще и народу на него пришло больше, чем на любую протестную акцию за последний год, – по подсчетам «Белого счетчика», как минимум 20 200 человек.

Ну и какие выводы теперь должны сделать из этого безобразия новые кремлевские кураторы? Что Собянин не только не способен сохранять в столице вожделенную предвыборную стабильность, но и сам разогревает недовольство граждан? Что вся его могучая пропагандистская машина не способна справиться с несколькими мятежными группами в соцсетях? А если те, кто пока только против сноса, через пару месяцев станут еще и против Собянина, а в декабре уже и против Путина – кто за это будет отвечать?

И самое главное: ради чего это псевдоторжество демократии и плюрализма, кому оно вообще нужно? В Москве же все это и так давно уже есть!

Вот, к примеру, «верхи» говорят о диалоге с народом – а он в столице и так организован на высшем уровне: Собянин (телеканал ТВЦ не даст соврать) регулярно встречается с самыми отборными москвичами и внимательно выслушивает их бескомпромиссные одобрительные мнения о программе реновации. От властей требуют учитывать мнение граждан – так вот же он, «Активный гражданин», честный и неподкупный, как машина, не в пример слишком человечным членам избирательных комиссий.

Так что не ругать Москву надо, а всячески внедрять по стране ее опыт. А тогда, может, и демократии никакой уже не понадобится.