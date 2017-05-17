Human Rights: Порошенко нанес «удар по свободе слова»

В организации Human Rights Watch назвали ударом по свободе слова решение президента Украины Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей, СМИ и интернет-ресурсов. Организация призвала украинские власти отменить запрет «В контакте», «Одноклассников», «РБК» и «Яндекса».

«Одним этим шагом Петр Порошенко нанес страшный удар по свободе слова на Украине. Это непростительное нарушение права украинцев на получение информации по их выбору, ЕС и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его», - говорится в заявлении исследователя Human RightsWatch по украинским вопросам Тани Купер, опубликованном на сайте организации.

По даннм организации, на апрель 2017 г. у 78% интернет-пользователей в Украине, или около 20 млн человек, была учетная запись во «В контакте».

Накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru, включая соцсети «Одноклассники» и «В контакте».