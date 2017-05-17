Полковника Захарченко подозревают в получении взятки дисконтной картой ресторана и $800 000

Следствие подозревает полковника МВД Дмитрия Захарченко в получении еще одной взятки - в $800 000. «Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от [хозяина ресторана "Ла Маре"] господина Дуса в размере $800 000 и дисконтной карты ресторана «Ла Маре», - сообщил адвокат Александр Горбатенко в суде. Он добавил, что посредниками выступили генерал ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин.

При рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч. 6, ст. 290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей с 10 сентября 2016 г.

В рамках уголовного дела в отношении Д. Захарченко в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд руб., происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, которым готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.