Госдеп прокомментировал блокировку российских соцсетей на Украине

Власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова, заявил представитель госдепартамента США, комментируя решение Киева заблокировать некоторые российские сайты и социальные сети.

При этом в госдепе считают, что российские СМИ пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации», «в том числе и на Украине», где Москва «использует другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».

«Несмотря на это, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», – заключили в госдепе.

Напомним, 16 мая вышел указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В список, в частности, попали «Лаборатория Касперского», Dr.Web, «Яндекс», «В контакте» и «Одноклассники».