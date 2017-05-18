Люблинский суд не стал прекращать производство по иску Усманова к Навальному

Люблинский районный суд Москвы отклонил ходатайство представителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гюмади о прекращении производства по иску Алишера Усманова о защите чести и достоинства к основателю ФБК Алексею Навальному. Это сообщает РАПСИ. 18 мая суд проводит досудебную подготовку по иску.

В апреле бизнесмен подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается создателями фильма как взятка.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.