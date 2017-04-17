Усманов и Навальный вновь обвинили друг друга во лжи

Пресс-служба миллиардера Алишера Усманова сегодня прокомментировала публикацию Алексея Навального об обстоятельствах передачи фонду «Соцгоспроект» земельного участка с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе.

«Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, он подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения. При этом Навальный не смог удержаться и снова соврал, что Алишер Усманов — резидент Швейцарии и не платит налоги в России. Сделку с передачей участка с домом фонду «Соцгоспроект» мы уже подробно прокомментировали, добавить здесь нечего. Желающим знать правду достаточно прочитать материалы в газете «Ведомости» и «Коммерсантъ». Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты», – заявили RNS в пресс-службе бизнесмена.

Сегодня Алексей Навальный опубликовал ответ на объяснение миллиардера о том, почему он подарил фонду участок с домом на Рублевке. По мнению оппозиционера, версия Усманова не соответствует действительности. Он указывает, что, по данным Росреестра, участок был куплен у компании «Группа Ист инвест». Ранее однокурсник Дмитрия Медведева, председатель наблюдательного совета фонда «Соцгоспроект» Илья Елисеев рассказывал, что участок действительно принадлежал «Группе Ист инвест», с которой у «Соцгоспроекта» была договоренность о совместном освоении участка: «Группа Ист инвест» должна была предоставить участок, фонд – финансирование под девелоперский проект.

Навальный задается вопросом, почему некоммерческий фонд «Соцгоспроект» занимался финансированием девелоперских проектов «Ист инвеста». Кроме того, оппозиционер отмечает, что на участке, который перешел в собственность к фонду однокурсника Медведева, стоит дом и православная часовня. При этом миллиардер всегда подчеркивал, что он мусульманин, отмечает Навальный.