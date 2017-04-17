Досудебная подготовка по иску Усманова к Навальному назначена на 18 мая

Подготовка по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) будет проведена Люблинским судом Москвы 18 мая, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

«Досудебная подготовка (беседа) по гражданскому иску назначена на 18 мая», – сказала Морозова. Суд предложит сторонам рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения, в случае невозможности которого назначит дату рассмотрения иска по существу.

На прошлой неделе Усманов подал в суд на Навального и ФБК из-за расследования о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ними фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд руб., что рассматривается как взятка.

В интервью «Ведомостям» Усманов рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском.