Пресс-служба Усманова: Навальный продолжает повторять глупости

В пресс-службе совладельца холдинга USM Алишера Усманова прокомментировали новые обвинения основателя ФБК Алексея Навального в отношении миллиардера.

Так, оппозиционер назвал ложью объяснения Усманова о том, что он не дарил участок земли в поселке Знаменское фонду «Соцгорпроект» однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам бизнесмена, он обменял принадлежащий ему участок с домом в Знаменском на 12 га на Рублевке, принадлежащие фонду Ильи Елиеева.

Позднее Навальный привел данные из Росреестра, согласно которым Усманов купил землю на Рублевском шоссе у двух коммерческих компаний — ООО «Лесной дом» и ООО «Группа Ист инвест».

«Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может просто проблемы со зрением. Несмотря на данные Алишером Усмановым пояснения в интервью газете «Ведомости», а также опубликованную в том же номере газеты информацию, Навальный продолжает повторять уже сказанные ранее глупости», – заявили в пресс-службе Усманова.

Там пояснили, что участок в 12 га находился в собственности у «Группы Ист инвест», с которой у «Соцгоспроекта» было соглашение о совместном освоении участка в Успенском. «В соответствии с ней на участке планировалось возвести коттеджный поселок на продажу. По условиям соглашения «Группа Ист инвест» должна была предоставить участок, а фонд «Соцгоспроект» – финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими «открытиями», у него будет отличная возможность представить их в суде», - заявили в пресс-службе Алишера Усманова.