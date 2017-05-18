В Кремле не стали комментировать видеообращение Усманова к Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать видеообращение бизнесмена, совладельца USM Holdings, занимающего третью строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes ($12,5 млрд в 2016 г.), Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Нет, не могу», - ответил он журналисту на вопрос, может ли он прокомментировать данный ролик, добавив, что «это к нам не имеет никакого отношения».

В четверг Усманов записал 12-минутное видеообращение к Навальному, которое выложил на своей страничке «В контакте». Он это сделал в преддверии заседания в Люблинском суде Москве, которое должно состояться 30 мая. На нем пройдет рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена к политику и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). 18 мая в суде прошла досудебная подготовка по иску. От мирового соглашения стороны отказались.