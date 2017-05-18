Адвокат Усманова сообщил суду о травле его клиента Навальным

Предприниматель Алишер Усманов подвергается планомерной травле со стороны политика Алексея Навального, который преследует цель «облить его грязью, от которой будет трудно отмыться», заявил адвокат бизнесмена Генрих Падва. Как передает ТАСС, он сказал это в Люблинском районном суде Москвы, где 18 мая проходит досудебная подготовка по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.

«Деятельность Усманова как мецената широко известна – он именно тот человек, который выкупил наследство Мстислава Ростроповича и права на творчество "Союзмультфильма". И именно такой человек подвергается травле со стороны Навального и его фонда», – сказал суду Падва. По его словам, действия политика «вылились в планомерную информационную кампанию» по обливанию Усманова грязью. «Не желая мириться с таким положением вещей и желая пресечь незаконную деятельность Навального, мой доверитель и обратился с настоящим иском», – объяснил адвокат.

Представитель Навального Иван Жданов сообщил суду, что не ставит под сомнение репутацию Усманова как мецената, но иск не признает. «Поводом для подачи иска стали конкретные утверждения, которые пока не оспорены», – сказал он.