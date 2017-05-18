Навальный пригласил Усманова на дебаты

Оппозиционер Алексей Навальный разместил в интернете видеообращение к предпринимателю Алишеру Усманову. Он пригласил бизнесмена принять участие в дебатах, передает «Интерфакс».

По словам Навального, РБК и «Дождь» готовы организовать такие дебаты.

«Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на "вы"). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», - сказал Навальный на видео.

Усманов утром в четверг опубликовал «ВКонтакте» видеообращение к Навальному. На видео Усманов обвиняет Навального в клевете. Бизнесмен ранее подал иск к Навальному.