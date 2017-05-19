Сбившему пешеходов на Таймс-сквер водителю предъявлены обвинения

Въехавшему в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водителю предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, опасном вождении и попытках совершить многочисленные убийства, сообщает NBC News со ссылкой на полицию. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что, по всей вероятности, инцидент не имеет террористической подоплеки.

При задержании обвиняемый якобы заявил полицейским, что таранить толпу ему велел «голос Божий» и что он ждал, что полицейские его застрелят, рассказал источник CNN в правоохранительных органах. По его данным, у задержанного были проблемы с психикой и в момент задержания он был под воздействием наркотика, как показали анализы. Официально о причинах случившегося полиция пока ничего не сообщала.

В 11.55 18 мая Honda Accord проехала по тротуару на Таймс-сквер, сбивая пешеходов, затем остановилась после удара о столб. 18-летняя девушка погибла на месте, еще 22 человека получили травмы, сообщил мэр города. По словам врачей, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом, сообщает CNN.

Водителя задержали после того, как он вылез из машины. Его личность установлена, это 26-летний уроженец Бронкса Ричард Рохас. В Нью-Йорке его дважды задерживали за пьяное вождение, в 2008 и 2015 гг., заявил комиссар полиции города Джеймс O'Нил.