В Госдуме решили увеличить до 3 месяцев срок переезда выселяемых жителей пятиэтажек

В числе поправок ко второму чтению законопроекта о реновации есть норма, увеличивающая с 60 до 90 дней срок переезда переселяемых из хрущевок москвичей, сообщил руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Представители фракций категорически не согласились с немедленным исполнением судебного решения о выселении собственников в случае их отказа переехать, если достаточное количество жильцов приняло решение о входе в программу реновации. Согласно поправкам, срок переезда будет увеличен с 60 до 90 дней», - сказал он на пресс-конференции представителей четырех думских фракций, которая прошла в пятницу в Госдуме и была посвящена согласованному «пакету» поправок ко второму чтению соответствующего проекта закона.

По утверждению руководителя комитета, представители всех фракций единогласны в своем решении: «Право на судебную защиту - конституционное право, которое ни в коем случае не должно быть ограничено».

Ранее на брифинге в Госдуме руководитель думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская сравнила переезд из одной квартиры в другую с пожаром. В связи с этим она заявила, что внесены поправки об увеличении срока переезда.