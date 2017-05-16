Управы в среду обсудят с москвичами снос пятиэтажек

Встречи жителей с главами управ пройдут в среду, в 19.00 по всей Москве, свидетельствует график, размещенный на сайте Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. В большинстве районов города их темой станет программа реновации. В том числе, главы управ обсудят реновацию или «формирование программы сноса пятиэтажек и переселения в новые дома» с жителями пятью из 40 районов «старой Москвы», дома в которых не попали в предварительный список для голосования по их включению в программу реновации. Такую тему встречи указали управы районов Дорогомилово, Крылатское, Хорошевский, Аэропорт, Тропарево-Никулино, обнаружили «Ведомости».

В опубликованный в начале мая список для голосования включено 4566 домов в 85 районах старой Москвы и шести поселениях в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Голосовани, во время которых собственники и наниматели квартир в указанных домах смогут высказаться «за» или «против» реновации, пройдет с 15 мая по 15 июня 2017 г.

В таких районах жителям объяснять, что есть возможность добиться включения дома в список «под снос» и переехать вболее современное жилье, объяснил «Ведомостям» сотрудник управы района «Хорошевский».

Если большинство жителей дома, а именно 2/3 на общедомовом собрании будут «за» включение дома в программу реновации, то они могут подать заявку на участие в ней,объяснил на прошедшей во вторник встрече с жителями Центрального округа его префект Владимир Говердовский.

«Программа только формируется и рассчитана на долгое время, - сказал префект. - Первые дома планируем ввести в эксплуатацию уже в 2018 году. Все работы будут проходить постепенно, какие-то дома по желанию москвичей будут включаться уже на следующих этапах», – ответил он жительнице района «Мещанский», просившей о включении своего дома в программу реновации. Ее район как раз оказался среди исключенных из предварительного списка.

В предварительный список не попало ни одного дома из 40 районов «старой» Москвы и 15 поселений ТИНАО. Это районы Хамовники, Якиманка, Арбат, Замоскворечье, Мещанский, Тверской, Гагаринский, Тёплый Стан, Вешняки, Восточный, Новокосино, Преображенское, Дорогомилово, Крылатское, Тропарево-Никулино, Аэропорт, Беговой, Восточное Дегунино, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бибирево, Лианозово, Северное Медведково, Куркино, Строгино, Зябликово, Чертаново Центральное, Чертаново Северное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Братеево, Капотня, Марьино, Некрасовка, Печатники, Матушкино и Савелки.