В мэрии назвали район, с которого может начаться снос пятиэтажек

По программе реновации власти уже видят несколько районов, в которых расселение ветхого жилья может начаться во второй половине 2017 г. Как передает агентство «Москва», это сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы точно видим район Бескудниково. Там жители очень просят их переселять в готовые дома», - сказал он.

После объявления о планах властей Москвы расселить и снести ветхое жилье у программы реновации появились противники и сторонники. Акция против принятия федерального закона о реновации собрала в Москве 14 мая, по разным данным, от 5000 (ГУ МВД Москвы) до 60 000 (организаторы) человек. Проводятся также акции за включение отдельных домов в программу реновации.

12 мая мэр Сергей Собянин заявил, что из программы и из списка для голосования будут исключены полтора десятка домов с заведомо несогласными жильцами. Если люди передумают, у них будет шанс вернуться в программу реновации. Жильцы еще примерно от 250 до 500 домов, которые не обнаружили своих адресов в списке на снос, напротив, выступают за включение в программу реновации, добавил Собянин. «Мы не против, но в списки для голосования сегодня включать их не будем. Они должны провести собрания собственников жилья и двумя третями голосов принять решение в соответствии с Жилищным кодексом», - сказал он.

На 18 мая в голосовании по реновации жилищного фонда Москвы приняло участие 19% квартир, сообщил «Ведомостям» представитель Общественного штаба по контролю реализации программы реновации, созданного в понедельник при Общественной палате Москвы. Верифицировано 18% от общего числа квартир — это 60 259 квартир, уточнил собеседник «Ведомостей». Всего в перечень для голосования вошло 4546 домов (337 854 квартиры). Из них в 39 домах пока не проголосовала ни одна квартира.

В 4127 из тех, кто уже уже выразил свое мнение, «за» выступили более 2/3 квартир, говорит представитель общественного штаба. В 380 домах «за» проголосовало от 0 до 2/3 квартир, в том числе в 214 домах за снос высказались от 0 до 50% квартир, уточнил он. Другими словами, из тех, кто проголосовал, жители только 214 домов высказались против сноса.

Подсчет голосов еще ведется, пока подсчитывались голоса только на «Активном гражданине» и в МФЦ, уточнил собеседник «Ведомостей». У жителей есть еще один способ выразить свое мнение — на общем собрании собственников.