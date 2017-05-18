По программе реновации проголосовали уже владельцы 19% квартир в хрущевках

Подсчет голосов еще ведется, пока подсчитывались голоса на «Активном гражданине» и в МФЦ

На 18 мая в голосовании по реновации жилищного фонда Москвы приняло участие 19% квартир, сообщил «Ведомостям» представитель Общественного штаба по контролю реализации программы реновации, созданного в понедельник при Общественной палате Москвы. Верифицировано 18% от общего числа квартир — это 60 259 квартир, уточнил собеседник «Ведомостей».

Голосование по реновации открылось на «Активном гражданине» 14 мая в 20.00 и в МФЦ 15 мая в 8.00. Всего в перечень для голосования вошло 4546 домов (337 854 квартиры). Из них в 39 домах пока не проголосовала ни одна квартира.

В 4127 из тех, кто уже уже выразил свое мнение, «за» выступили более 2/3 квартир, говорит представитель общественного штаба. В 380 домах «за» проголосовало от 0 до 2/3 квартир, в том числе в 214 домах за снос высказались от 0 до 50% квартир, уточнил он. Другими словами, из тех, кто проголосовал, жители только 214 домов высказались против сноса.

Подсчет голосов еще ведется, пока подсчитывались голоса только на «Активном гражданине» и в МФЦ, уточнил собеседник «Ведомостей». У жителей есть еще один способ выразить свое мнение — на общем собрании собственников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля после встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о намерении Москвы начать программу реновации пятиэтажек хрущевского периода. Тогда чиновники заявили о возможном сносе примерно 8000 домов площадью в 25 млн кв. м, в которых проживают 1,6 млн человек. Будут сноситься только те дома, жители которых одобрят идею иновации, подчеркивал мэр.

Первоначально предполагалось, что первые списки домов под снос появятся только к сентябрю. Но в апреле чиновники ускорились, и этот перечень появился уже 2 мая. В предварительный список домов для голосования по включению в программу реновации вошло только 4500 зданий. В результате опроса населения, общения на встречах порядка 3500 домов не попали в списки: в них большая часть людей против либо идет бурная дискуссия, объяснял чиновник в мэрии.