На выборах президента Ирана лидирует Рухани

По данным МВД Ирана, на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Хасан Рухани. По итогам обработки 39 млн бюллетеней, Рухани набирает 22,8 млн голосов, за его ближайшего соперника, бывшего генпрокурора Ибрагима Раиси проголосовали 15,4 млн человек. Бывший министр Мостафа Мирсалим и бывший вице-президент Хашеми Таба набрали 455 000 и 210 500 голосов соответственно.

В общей сложности, проголосовало более 40 млн избирателей. Окончательные результаты выборов будут объявлены позже в субботу. Если Рухани наберет более половины голосов, то он будет переизбран уже в первом туре.

Главным достижением Роухани на посту президента Ирана стало подписанное с шестеркой международных посредников в 2015 г. соглашение по его ядерной программе. Конкуренция между ним и Ибрагимом Раиси самая серьезная с момента основания Исламской республики в 1979 г. На отношения Ирана с Россией выборы никакого влияния не окажут.