Эксперт прокомментировал подписание соглашений между США и Саудовской Аравией

Редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов в комментарии «Ведомостям» уточнил, что из всей суммы пакета соглашений в $109,7 млрд между США и Саудовской Аравией лишь 8 соглашений на сумму $12,5 млрд согласованы по линии межправительственных продаж вооружений (FMS). Они были подписаны накануне визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, то есть 19 мая. Об этом, по словам эксперта, говорится в издании The National Interest.

Он заявил, что 19 мая, возможно, были подписаны соглашения на поставку 48 вертолетов CH-47F «Чинук» за $3,51 млрд и на сборку 150 вертолетов S-70i за $6 млрд.

Что касается остальных $95,2 млрд, то на эту сумму оцениваются 34 соглашения, по которым были заключены меморандумы о намерениях как по линии FMS, так и по линии прямых коммерческих продаж компаний США саудовским покупателям, говорит эксперт.

В рамках этих сделок сообщается о поставках комплексов ПРО THAAD, зенитных систем Patriot и ракет к ним, системы контроля за границами с использованием аэростатов, а также четырех «литторальных» (ближней морской зоны) кораблей стоимостью $11,25 млрд, танков М1 и гаубиц М777.

В целом переговоры по всем этим контрактам ведутся уже долгие годы и их объединение в один «пакет» служит, вероятно, целям пиара внешней политики Трампа, заключает Барабанов.