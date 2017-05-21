В Южной Корее назвали тип ракеты, запущенной КНДР

Южнокорейские военные полагают, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности «Пуккыксон-2». Об этом сообщает в воскресенье агентство «Рёнхап».

По оценке комитета начальников штабов, ракета поднялась на максимальную высоту 560 км, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что КНДР в воскресенье произвела очередной пуск баллистической ракеты. Пуск был произведен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Как считают военные, ракета не была межконтинентальной, она пролетела 500 км и упала в Японское море в 350 км от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Последний раз КНДР произвела пуск баллистической ракеты средней дальности на прошлой неделе. Она пролетела около 700 км и также упала в акватории Японского моря.