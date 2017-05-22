Предполагаемого убийцу пилота Су-24 приговорили к пяти годам за незаконное владение оружием

Предполагаемый убийца российского пилота Су-24 Олега Пешкова Альпарслан Челик приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщил «РИА Новости» адвокат Мурат Устюндаг.

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», – добавил адвокат.

Турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 г. сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, после катапультирования Пешкова расстреляли с земли. Позже о своей причастности к убийству летчика заявил Челик, отмечало «РИА Новости».

В июне 2016 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании российскому президенту Владимиру Путину извинился за сбитый самолет Су-24, а также выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота.