Макрон примет Путина в Париже 29 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина, сообщили в Елисейском дворце. Встреча запланирована в Версальском дворце.

«В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», - говорится в сообщении российского Кремля.

В воскресенье газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что визит Путина во Францию состоится 29 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию газеты. «Мы своевременно сделаем объявление», - сказал он журналистам в ответ на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.

По данным французских СМИ, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 г. Она приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений - она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.