Росгвардия не будет создавать аналог МУРа

Росгвардия не планирует создавать собственный уголовный розыск, заявили в ведомстве.

«Росгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-розыскной деятельности», - сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

«22 мая в ряде СМИ появилась информация о том, что Росгвардия намерена создать свой аналог МУРа. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», - уточнили в Росгвардии.

Первый заместитель главкома Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявил журналистам, что Росгвардия подготовит соответствующих специалистов, если ее решат наделить правом на ведение оперативно-розыскной деятельности.