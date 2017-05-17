Правительство утвердило список объектов, которые будет охранять Росгвардия

Правительство утвердило перечень объектов, которые будут охранять войска Росгвардии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В список попали объекты Банка России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе и Чечне, административное здание ВТБ и здание госкорпорации «Внешэкономбанк» в Москве. Кроме того, Росгвардия будет охранять здания Верховного суда России, Московского горсуда, Верховного суда Крыма в Симферополе, Севастопольский горсуд, а также административные здания, занимаемые Генпрокуратурой, Следственным комитетом России, и здания избирательных комиссий субъектов в Крыму и Чечне.

Кроме того, обязательной охране войсками Росгвардии подлежат здания и хранилища федеральных государственных музеев и библиотек, находящихся в ведении Минкультуры, а также находящихся в ведении Росархива федеральных государственных архивов.