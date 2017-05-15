Президент разоружит охранников ради безопасного футбола

Указ президента об особых мерах безопасности на время Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу поставит в сложное положение ряд коммерческих банков, частные охранные организации, спортсменов и, возможно, ведомственную охрану крупнейших энергетических компаний. Эти организации по закону либо сами имеют право использовать гражданское и служебное оружие, либо привлекают для охраны организации, имеющие такое право, но своим указом от 9 мая Владимир Путин почти полностью запретил оборот гражданского и служебного оружия в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 1 июня по 12 июля 2017 г., а в тех же и еще семи городах – с 25 мая по 25 июля 2018 г.

Согласно закону об оружии его оборотом считаются любые действия, в том числе ношение, перевозка и применение. Указ разрешает только хранение и изъятие гражданского и служебного оружия во время обоих турниров – ни носить, ни перевозить, ни применять его будет нельзя. Под запрет не попало лишь боевое стрелковое оружие, которым располагают государственные военизированные организации – Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ и т. д., следует из указа и закона. Этот запрет гораздо жестче введенного на время Олимпиады-2014 – тогда президент запретил лишь продажу оружия.

Под действие запрета подпадают граждане, госорганы и «юридические лица с особыми уставными задачами», которые по закону вправе использовать только гражданское и служебное оружие. К числу таких юрлиц, в частности, отнесены частные охранные предприятия (ЧОП): они могут приобретать гражданское оружие и арендуют у правоохранительных органов служебное. Указ временно лишает сотрудников ЧОПов права охранять объекты с оружием, согласны представитель одной из ассоциаций охранных организаций и сотрудник ЧОПа. По их словам, в охранных организациях ждут разъяснений к указу: будет ли запрет действовать на всей территории городов и регионов, упомянутых в указе, или только в местах, где будут проходить соревнования, – если читать указ дословно, то запрет распространяется на все эти территории, отмечает один из собеседников. Введение полного запрета на оборот оружия означает, что государство принимает на себя ответственность за обеспечение безопасности, говорит сотрудник ЧОПа. Впрочем, по его наблюдениям, криминал на время введения спецмер безопасности также затихает: запрет на оборот оружия вводился в 1998 г. во время Всемирных юношеских игр в Москве, частные охранники тогда работали без оружия, но никаких эксцессов не было. Коммерческие договоры ЧОПов предусматривают такие форс-мажоры, отмечает собеседник.

Среди клиентов ЧОПов есть и инкассаторские службы ряда коммерческих банков, которые по закону не имеют права пользоваться служебным оружием. В частности, соглашение с частной охранной организацией заключено у банка «Возрождение», подтвердила «Ведомостям» пресс-служба банка. Если будет введен запрет на ношение оружия сотрудниками ЧОПов, убытки этих компаний по контрактам на вооруженную охрану будут колоссальными, прогнозирует представитель банка: «Не говоря о том, что такое решение оставит без защиты всю коммерческую инкассацию». Инкассаторов госбанков запрет не коснется: закон дает им право получать в правоохранительных органах боевое оружие.

Росгвардия, которая будет контролировать соблюдение запрета, в пятницу не смогла предоставить комментарии «Ведомостям».

Безоружный футбол К служебному оружию закон относит огнестрельное оружие с дульной энергией не более 300 джоулей или с травматическими патронами и емкостью магазина не более 10 патронов. Гражданское оружие должно иметь такую же емкость магазина и исключать стрельбу очередями, есть ограничения и на дульную энергию.

Указ может создать сложности и трем крупнейшим топливно-энергетическим компаниям – «Транснефти», «Газпрому» и «Роснефти». Закон о безопасности объектов ТЭКа дает им право создать ведомственную охрану, но она может использовать лишь гражданское и служебное оружие. В «Транснефти» этот вопрос изучают, говорит ее представитель: «На основании указа должна быть принята нормативная база, но ее пока нет. Возможны различные варианты усиления охраны объектов на это время – от увеличения численности сотрудников до привлечения подразделений МВД и Росгвардии». Ведомственную охрану объектов «Транснефти» осуществляет ее дочернее предприятие «Транснефть-охрана», сказано на сайте компании. Эта компания охраняет не только производственные объекты, но и офис «Транснефти», подтвердил собеседник в компании.

Запрет на оборот оружия ударит и по стрелковому спорту, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе Стрелкового союза России. Сейчас в пулевой и стендовой стрельбе самый разгар сезона, спортсмены готовятся к чемпионатам Европы и мира, которые пройдут в конце августа – начале сентября в Московской области, сказано в сообщении пресс-службы. На период с 1 июня по 12 июля 2017 г. запланировано три международных соревнования, в том числе Кубок мира, и пять всероссийских, включая чемпионат и Кубок России. «Введение данного запрета практически парализует всю деятельность по двум олимпийским видам спорта – пулевой и стендовой стрельбе. Исходя из указа, в этот период становится невозможным участие сборных России в международных соревнованиях, проведение всероссийских соревнований и централизованных тренировочных мероприятий», – говорится в сообщении.

Представители Стрелкового союза обсуждали ситуацию с премьером Дмитрием Медведевым, администрацией президента, Минспорта и Росгвардией, следует из ответа пресс-службы союза на запрос «Ведомостей»: «Надеемся, что решения будут найдены оперативно и ситуация будет урегулирована положительным для нас образом. Подобный опыт есть при проведении Универсиады 2013 г. и Олимпийских игр 2014 г.».

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