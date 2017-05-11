Путин ограничил права россиян ради большого футбола

Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности во время Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщил в среду официальный сайт Кремля. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 1 июня по 12 июля 2017 г., а также с 25 мая по 25 июля 2018 г. в этих и еще семи городах проведение митингов и шествий будет возможно лишь по согласованию с МВД и ФСБ. Иногородние россияне должны будут зарегистрироваться в МВД не позднее трех дней с момента прибытия в эти города, а иностранцы – в течение суток.

Как поясняет человек в центральном аппарате МВД, в ходе массовых спортмероприятий, особенно футбольных, отвлечение сил на митинги крайне нежелательно, поэтому можно предположить, что при выдаче разрешений на такие акции будет учитываться, сколько сил необходимо для контроля и насколько просто его осуществить. Понятно, что в изолированном, удаленном от центра районе это сделать проще, добавляет собеседник.

Перед Олимпиадой-2014 президент полностью запретил на время Игр любые публичные акции в Сочи. Но позже в указ были внесены поправки, позволявшие проводить их по согласованию с ФСБ и МВД.

Под особый порядок подпадет и акция против коррупции, запланированная Алексеем Навальным на 12 июня. Но руководитель его штаба Леонид Волков полагает, что на проведении акции это никак не скажется: «Указ может послужить дополнительным основанием для запрета, но в целом он ничего не меняет. Властям же ничто не помешало не согласовать акцию 26 марта в Москве». По его словам, сейчас протесты планируются в 160 городах (26 марта было 85 городов) и везде предполагается подавать заявки на согласование.

Прецедент Сочи Указ об ограничении публичных мероприятий во время сочинской Олимпиады был оспорен в Конституционном суде. Но тот не принял жалобу к рассмотрению, сославшись на то, что это положение хотя и не отменено, но утратило силу и не применяется.

Не все ясно и с пунктом об ускоренной регистрации приезжих. В течение одного – трех дней зарегистрироваться очень сложно, соберутся огромные очереди, «а результат будет обратный – нелегальное нахождение по месту пребывания и взятки, чтобы откупиться от сотрудников полиции», считает руководитель фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин: «Сам по себе указ работать не будет. Необходима инфраструктура, которая позволила бы навести порядок, в частности с помощью электронной регистрации. Сейчас же у нас огромное количество мигрантов, в том числе внутренних, которые никак не учитываются».

Теоретически указ может обжаловать лицо, чьи права могут быть нарушены в будущем, говорит правозащитник Павел Чиков, но он не знает ни одного случая успешного обжалования указа до его применения: «Хотя, даже если права нарушены, очень мало шансов, что в России суд признает незаконным указ президента». Чиков считает, что этот указ списан с олимпийского, но эффективных способов оспаривания указа, который «фактически вводит чрезвычайное положение на определенный срок», пока нет. Хотя у Конституционного суда (см. врез) была довольно кривая логика, говорит правозащитник: «Он определил, что указ уже не действовал, получается, что на короткий период можно приостановить действие Конституции и это нельзя обжаловать?»

Правозащитник Иван Павлов полагает, что оспорить указ можно и в Верховном суде, но согласен с туманными перспективами таких действий: «Мы обращались с административным иском по поводу указа о засекречивании потерь личного состава. Суд нам отказал, но хотя бы удалось организовать там дискуссию».

Политическая составляющая в указе все же есть, считает политолог Аббас Галлямов: «Власти смогут интерпретировать проведение акций 12 июня так: в страну пришел большой футбол, приехала масса иностранных гостей, а эти отщепенцы хотят нам испортить праздник, опорочив перед всем миром. Это эффективная риторика, с которой согласятся в том числе и те, кто сочувственно относится к Навальному. Поэтому не исключено, что власти будут драматизировать ситуацию, привлекая к конфликту максимальное внимание. И указ здесь хорошее подспорье».