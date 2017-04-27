Французская прокуратура проверит ход выборов страны-хозяйки ЧМ-2018

Французские прокуроры расследуют процесс выборов стран-хозяев чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг., сообщает Le Monde. ЧМ-2018 пройдет в России, первенство 2022 г. состоится в Катаре.

По данным журналистов, прокуроры уже допросили бывшего главу Международной федерации футбола (FIFA) Зеппа Блаттера. Он дал показания в качестве свидетеля.

Сообщается, что прокуратура Франции проверяет сообщения о возможных фактах коррупции во время выборов.

Ранее расследования уже начали официальные органы Швейцарии и США.

В 2015 г. в Цюрихе по подозрению в коррупции было задержано несколько высокопоставленных чиновников FIFA. Большинству арестованных предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупных размерах при выборе стран проведения чемпионатов мира. На фоне скандала Блаттер, переизбранный до этого на пятый срок, заявил о решении покинуть занимаемый пост.

Его самого заподозрили в незаконной выплате главе Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини 2 млн швейцарских франков из средств FIFA.