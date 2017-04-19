FT сообщила о трудностях FIFA с поиском спонсоров для российского ЧМ-2018

Financial Times пишет о сложностях у FIFA с поиском новых спонсоров к Чемпионату мира 2018 г. в России. Перед ЧМ-2014, который прошел в Бразилии, у федерации были контракты с 20 спонсорами, сейчас только 10. Международные и местные предприятия не спешат становиться спонсорами одного из самых популярных в мире спортивных мероприятий из-за финансовых затрат и репутационных рисков, пишет газета. Она напоминает о коррупционном скандале в самой FIFA, в результате которого были задержаны несколько спортивных чиновников и отстранен от должности президент федерации Йозеф Блаттер, и о том, что Россия «стала для многих на Западе парией» после присоединения Крыма в 2014 г.

Контракты с крупнейшими спонсорами - Sony и Emirates - завершились после окончания бразильского мундиаля. Китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense 6 апреля объявил, что стал одним из основных спонсоров Кубка конфедераций FIFA и ЧМ-2018, FT оценивает сделку с Hisense в примерно $100 млн и отмечает, что контракт заключен на меньший срок по сравнению с другими сделками FIFA.

Российские компании наименее охотно идут на сотрудничество, добавляет газета. Пока спонсировать ЧМ-2018 согласился только один российский партнер FIFA - Альфа-банк.

Обычно контракты со спонсорами и вещателями помогают федерации покрыть до $2 млрд затрат на проведение Кубка мира.

В начале апреля «Чемпионат» отмечал, что партнерами FIFA являются Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, а спонсорами ЧМ-2018 стали, помимо Hisense, Budweiser и McDonald’s.