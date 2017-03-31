В Росгвардии назвали число россиян, имеющих оружие

В России имеют разрешение на оружие и состоят на учете более 4,5 млн человек, на руках у них около 7,3 млн единиц оружия. Это ТАСС заявил первый замглавнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов. Он уточнил, что из этого оружия около 7 млн единиц - это гражданское оружие, 150 000 - боевое стрелковое, 94 000 - служебное, около 3000 единиц - холодное оружие. «Как видите, оружия на руках очень много, а контроль за ним, безусловно, должен быть жесточайшим», - отметил генерал.

Выдача разрешений на оружие и контроль за его оборотом входит в функции Росгвардии, в которую из МВД перешли подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Меликов добавил, что, по данным Росстата, с 1 октября по 31 декабря 2016 г. было рассмотрено свыше 591 000 заявлений на приобретение гражданского оружия, поступивших от граждан, производителей оружия и торговых организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности. «В результате было выдано более 551 000 лицензий, 40 000 заявителей получили отказ по разным основаниям, перечень которых достаточно большой», - сказал он. В 2016 г. у юридических лиц было выявлено около 2000 нарушений правил оборота оружия, у граждан - свыше 250 000 нарушений.