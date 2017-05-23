Тереза Мэй: Взрыв в Манчестере полиция рассматривает как «ужасающий террористический акт»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает взрыв на стадионе «Манчестер-Арена» как «ужасающий террористический акт», приводит ее слова The Telegraph. В результате инцидента 19 человек погибло, около 50 получили ранения.

Премьер-министр также сообщила о приостановке предвыборной агитационной кампании. В середине апреля парламент Великобритании одобрил проведение досрочных парламентских выборов 8 июня. Ранее планировалось, что они пройдут в 2020 г. Премьер-министр объясняла, что нынешние противоречия между депутатами могут помешать успешному выходу Великобритании из ЕС. «Страна объединяется, а Вестминстер – нет», – говорила она.