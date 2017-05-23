Собянин назначил несколько глав московских управ

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анатолия Белова главой главы управы района Замоскворечье, сообщили «Интерфаксу» в мэрии. Срок его служебного контракта - на срок полномочий мэра Москвы, сказал собеседник агентства.

Также Собянин подписал распоряжения о назначении Салмана Дадаева главой управы Басманного района, Виктора Коновалова - главой управы района Строгино, Александра Панасенко - главой управы Тимирязевского района, сообщили агентству. С ними заключены служебные контракты на срок полномочий Собянина.

Глава управы района Очаково-Матвеевское Василий Рогов покинул должность «по собственной инициативе».