Половина россиян проведет летний отпуск дома, в основном из-за финансовых проблем – ВЦИОМ

Почти половина россиян проведет летний отпуск дома, сообщил руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров. Он уточнил, что дома планируют провести отпуск 47% опрошенных. В прошлом году эта цифра составляла 45%, в 2015 г. – 40%.

«Преимущественно это пенсионеры и жители сельских территорий, а также те, кто оценил свое материальное положение как плохое. Ограничители – это здоровье, необходимость работать и материальные ограничения», – рассказал он на пресс-конференции. 44% из тех, кто не планирует выезжать в отпуск, сообщили социологам, что останутся дома из-за финансовых проблем. Другие причины – невозможность взять отпуск, семейные обстоятельства и болезни.

Федоров добавил, что в топ самых популярных мест отдыха помимо дома входят дачи и садовые участки (29%), а также другой город или село на территории России (12%).

Опрос проведен в апреле, было опрошено 1600 человек старше 18 лет.