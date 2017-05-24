Белый дом: Аббас готов немедленно приступить к переговорам с Израилем

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вифлееме 23 мая заявил о готовности «немедленно начать переговоры» с Израилем о мирном урегулировании. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.

Трамп снова выразил уверенность, что мир между палестинцами и израильтянами возможен. Оба лидера подтвердили приверженность «достижению подлинного и прочного мира» между двумя народами.

В Палестину Трамп прибыл в рамках своего ближневосточного турне. Ранее он побывал в Саудовской Аравии и Израиле. Он призвал арабские страны истребить радикалов в регионе и подписал крупнейший в истории США контракт на поставку Эр-Риярду контракт на поставку вооружений стоимостью $110 млрд.