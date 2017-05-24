Плата за общую безопасность

Объявленный в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию пакет оборонных сделок на сумму $109,7 млрд (при общем объеме сделок $380 млрд) самый большой в истории. Второе место занимает такой же американский пакет поставок вооружений в Саудовскую Аравию на $60 млрд, заключенный при Обаме в 2010 г. Правда, если присмотреться к этой грандиозной цифре повнимательнее, видно, что накануне (19 мая) были подписаны соглашения по линии Пентагона (FMS) о поставках Саудовской Аравии вооружений лишь на $12,5 млрд – видимо, это и стоит считать «твердыми контрактами». Вероятно, в эти $12,5 млрд входят сделки по сборке 150 вертолетов S-70i (упрощенная версия многоцелевого UH-60 Black Hawk) за $6 млрд и поставки 48 тяжелых транспортных вертолетов СH-47F Chinook ($3,51 млрд).

Все остальное – это 34 меморандума о намерениях. Многие из них станут когда-то сделками, но реализация всего пакета займет не менее 10 лет – так, пакет 2010 г. выполняется до сих пор.

Самая крупная оборонно-промышленная компания США Lockheed Martin объявила об общем пакете документов на сумму $28 млрд (куда включены и вертолеты S-70i), в том числе о поставке четырех «литоральных боевых кораблей» стоимостью $11,25 млрд. Один не очень большой боевой корабль ближней морской зоны стоит для саудитов, таким образом, на полмиллиарда долларов дороже, чем модернизация (фактически постройка заново) индийского авианосца Vikramaditya в России, и более чем вдвое дороже имеющего более широкие возможности новейшего французского фрегата Horizon. Вероятно, в пределах $10–20 млрд стоит пакет средств ПРО и ПВО, миллиарды – вооружение сухопутных войск, наверняка очень дорога система контроля за границами с помощью привязных аэростатов. Следует учитывать, что все это вооружение продается вместе с полным пакетом сервисных услуг, несмотря на разглагольствования о строительстве могучей саудовской оборонной промышленности.

При этом реальный уровень боеспособности вооруженной самым дорогим западным оружием саудовской армии показан в ходе уже двухлетней войны в Йемене, где коалиции, куда Саудовская Аравия привлекла ОАЭ, Египет, Пакистан и другие исламские страны, противостоят вооруженные в основном легким оружием повстанцы. Дело дошло до того, что недавно эти повстанцы совершали набеги на приграничные саудовские города.

Конечно, речь идет об укреплении обороноспособности, но нужно понимать, что США традиционно гарантируют безопасность своему партнеру на Ближнем Востоке с помощью дипломатии, военных баз и флота. Огромная сумма будущих вероятных контрактов важна Трампу как «мастеру сделок», он теперь с полным правом может написать в твиттере о создании большего числа рабочих мест.

С Обамой такая стратегия, несмотря на грандиозность пакета 2010 г., не сработала, и в Саудовской Аравии были очень недовольны его политикой. Гуманитарная ситуация в Йемене, который саудовская коалиция осыпает американскими кассетными бомбами, вряд ли лучше, чем в Сирии, и под конец у администрации Обамы возникли вопросы к саудовцам. У Трампа они вряд ли возникнут.