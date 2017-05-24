Второй участник акции 26 марта приговорен к 1,5 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника московской акции 26 марта Александра Шпакова к 1,5 годам колонии общего режима. Он признан виновным в применении насилия в отношении полицейских.

Дело Шпакова рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. «Я полностью раскаиваюсь и прощу прощения у потерпевшего. В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня», – сказал обвиняемый на заседании суда.

Потерпевший сотрудник полиции Валерий Гонников принял извинения Шпакова и попросил суд не лишать его свободы: «На наказании не настаиваю. Считаю, что на акцию он попал случайно».

Прокурор просила суд приговорить Шпакова к двум годам колонии общего режима. Адвокат Сергей Бадамшин назвал это наказание излишне суровым. «Мой подзащитный уже фактически находится в заключении. Ущерб его семье и близким, ущерб будущему его самого от запрошенного наказания несоизмеримо больше, нежели общественная опасность вмененных ему преступлений», – сказал он.

По версии следствия, обвиняемый, находясь на Тверской улице и «пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции». Шпакову было предъявлено обвинение в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что уже подана жалоба на приговор суда. По его словам, суд слишком жестоко обошелся с его подзащитным и не принял во внимание позицию потерпевшего. «Вред, который наносится его семье – матери и дочери, несоизмерим с общественным вредом того, что ему вменяют», – добавил адвокат.

18 мая суд вынес первый приговор участнику протестных акций 26 марта: Юрия Кулия приговорили к 8 месяцам колонии-поселения.