Участника протестов 26 марта в Москве приговорили к 8 месяцам колонии-поселения

Тверской суд Москвы вынес приговор участнику акции протеста 26 марта в Москве Юрию Кулию. Его приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. «Признать Кулия виновным, назначить ему наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения», – приводит «Интерфакс» выдержку из постановления судьи Марии Сизинцовой.

Гособвинение просило приговорить Кулия к двум годам колонии общего режима, защита просила ограничиться штрафом или обязательными работами. Сам обвиняемый признал свою вину, попросил у полицейского прощения и пообещал больше не ходить на митинги. «Я больше никогда на митинг не пойду. Я не хотел такого резонанса», – заявил он в ходе заседания суда.

По версии следствия, 26 марта в ходе протестной акции в центре Москвы Кулий совершил нападение на сотрудника полиции. В отношении активиста было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. «Находясь в Центральном округе Москвы, он решил применить насилие в отношении бойца Росгвардии, обеспечивавшего охрану общественного порядка. Взявшись за спецсредство – резиновую палку и потянув за плечо старшину Росгвардии в толпу митингующих, он тем самым причинил ему физическую боль», – говорил ранее гособвинитель.

Об аресте четверых обвиняемых по «делу 26 марта» стало известно 13 апреля. Кроме Кулия под стражу Басманным судом Москвы были оправлены: до 26 мая - Александр Шпаков, до 30 мая - Станислав Зимовец, до 12 июня - Андрей Косых.