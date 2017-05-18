Обвинение просит два года заключения для участника протестов 26 марта в Москве

Гособвинение попросило Тверской суд Москвы назначить наказание в виде двух лет лишения свободы Юрию Кулию, которого обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейским на акции 26 марта в Москве.

«Кулий получил сведения из сети интернет о проведении несанкционированного митинга в центре Москвы 26 марта. Находясь в Центральном округе Москвы, он решил применить насилие в отношении бойца Росгвардии, обеспечивавшего охрану общественного порядка. Взявшись за спецсредство – резиновую палку и потянув за плечо старшину Росгвардии в толпу митингующих, он тем самым причинил ему физическую боль», – сказала гособвинитель.

Адвокат обвиняемого Алексей Липцер заявил, что его подзащитный осознал всю серьезность своего проступка, и попросил назначить ему штраф или назначить наказание в виде обязательных работ. Сам Кулия извинился перед полицейским и пообещал больше не ходить на митинги. «Я больше никогда на митинг не пойду. Я не хотел такого резонанса», - заявил он в ходе заседания суда.

Участника митинга обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).