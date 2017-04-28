Завершено расследование в отношении двух участников акции 26 марта в Москве

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовных дел в отношении двух участников несанкционированной акции 26 марта — Юрия Кулия и Станислава Зимовца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«По данным следствия, 26 марта текущего года Зимовец, находясь на Пушкинской площади в ходе несанкционированного массового мероприятия бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль. Обвиняемый Кулий, как полагает следствие, совершил нападение на сотрудника полиции», — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что уголовные дела в отношении Кулия и Зимовца выделены в отдельные производства и направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.