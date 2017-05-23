Москалькова не нашла доказательств подкупа участников протестных акций 26 марта

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что не нашла подтверждений тому, что молодежь выходила на протестные акции 26 марта за деньги. «Я занималась этим вопросом и не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги», – сказала она.

Москалькова добавила, что очень важно, чтобы «если людям что-то не нравится, они выражали протест, но очень важно, чтобы нами никто не манипулировал».

Кроме того, омбудсмен поддержала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ограничить участие несовершеннолетних в протестных акциях. Москалькова напомнила, что для несовершеннолетних существует ряд ограничений. «Это направлено на то, чтобы повысить уровень безопасности несовершеннолетних... Люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектом для манипуляций и провокаций», – подчеркнула она.

Ранее Матвиенко заявила, что дети не должны участвовать в несогласованных протестных акциях, возможно, стоит ввести запрет на вовлечение несовершеннолетних в такие мероприятия. «Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции. Меня тревожит, когда я вижу, что это происходит. Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться», - сказала она в интервью «Известиям».