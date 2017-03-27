У СКР есть информация о подкупе участников воскресной акции

Следственный комитет России (СКР) располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве. В сообщении на сайте СКР отмечается, что деньги предлагались «не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

В настоящее время следователи Главного управления по расследованию особо важных дел проверяют следственным путем эту информацию в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организаторы протестных акций спровоцировали людей, в частности несовершеннолетних, на участие в протестах в воскресенье в Москве, «в том числе суля некие награды». Песков уточнил, что «существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды».

В воскресенье в России прошли митинги против коррупции. В Москве, по данным ГУ МВД, на Тверской улице собралось 7000–8000 человек, один полицейский был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По последним данным, в Москве было задержано более 1000 человек.